Пентагон назвал проход кораблей через Черное море рутинной операцией

Проходы американских военных кораблей через Черное море имеют "рутинный характер" — такое заявление сделали в Пентагоне.

"Мы регулярно проводим операции в Черном море, здесь нет ничего нового", — подчеркнул он. Кирби уверяет, что вхождение судов соответствует действующей конвенции Монтрё. По его словам, американская армия будет "плавать, летать и перемещаться по земле там, где это позволено".

Турция направила участникам конвенции уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземноморья в Черное море. СМИ отмечают, что такая операция связана с "ростом военной активности" России на украинской границе. Корабли войдут через Босфор 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся назад.

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