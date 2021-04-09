Экстремистскими течениями в армии США займется спецгруппа

Глава Пентагона Ллойд Остин сформирует рабочую группу, которая будет заниматься экстремистскими настроениями "в рядах" американской армии. С этой целью им был подписан меморандум.

Теперь все виды американской армии будут запрашивать у своих бойцов "конкретную информацию" относительно "экстремистского поведения", в том числе в прошлом. Отдельное внимание уделят возможной вербовке запрещенными группировками.

Такие решения, передает ТАСС, были приняты в сфере январской атаки на Конгресс манифестантов в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. При расследовании выяснилось, что среди участников атаки были немало военнослужащих, включая ветеранов боевых действий.

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