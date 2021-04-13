Кадры с учений в Сибири выдали за "армию России на украинской границе"

Кадры с учений российского спецназа в Сибири, принадлежащие телеканалу "Звезда", британское издание Daily Mirror использовало как иллюстрацию новости о войсках России у границы с Украиной.

"Ваш журналист использовал кадры совершенно другого военного мероприятия — учений спецназа в Сибири… Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4 300 километрах от российско-украинской границы… Мы вынуждены просить вас опубликовать опровержение", — опубликовали на "Звезде" официальное обращение.

Кадры из статьи были удалены, а вот опровержения не последовало.

Ранее в репортаже от CNN был представлен момент, который описан как "стягивание техники РФ к границам Украины". При этом на видео были показаны украинские танки на украинской территории.

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