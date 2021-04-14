В США заявили, что следят за "российской армией у границ Украины"

США внимательно следит за движениями и действиями российских военных на украинских границах, заявили в Пентагоне.

"Призываем Россию прекратить провокации и проявить транспарентность относительно ее последних действий", — сказал журналистам глава американского военного министерства Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что США привержены помогать Украине и реализовывать ее потребность в самообороне.

Тем временем сообщается, что войска НАТО и США постепенно становятся всё ближе к границам России. Известно о примерно 40 тысячах солдат, а также о 15 тысячах единиц военной техники и вооружений.

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