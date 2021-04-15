НАТО в Европе не ждет "российской агрессии" в ближайшие недели

Вероятность военного нападения России на Украину в "ближайшие недели" в НАТО оценивают как "низкую или среднюю".

Так заявил на слушаниях в американском Конгрессе главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

Ранее Вашингтон заявлял об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму. В ответ на призыв объяснить перемещения замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пояснения уже были даны, а в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет.

Рябков напомнил, что политика Киева в вопросе Донбасса становится всё более провокационной и вызывающей. При этом США и прочие "западные покровители" Украины такую политику поддерживают.

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