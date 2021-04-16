Шойгу рассказал о нюансах работы "вежливых людей" в Крыму в 2014 году

О том, сколь аккуратно работали российские вооруженные силы во время крымского референдума 2014 года, рассказал в фильме телеканала "Звезда" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Они должны пройти буквально по тоненькой [линии], они не должны оскорбить флаг Украины. Поэтому четко понимали и знали: если флаг спускают, он должен быть свернут и передан, все должно быть красиво, не надо позволять себе жечь, топтать. Столько частей и флот — и абсолютно бескровно обеспечить безопасность при таком количестве оружия", — говорит он.

Главной задачей военных, по его словам, была защита людей от радикалов, чтобы крымчане могли "свободно изъявить свою волю — где им быть и как им жить". И для этих задач очень кстати оказались Силы специальных операций РФ, подчеркнул Шойгу.

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