В районе Крыма замечены самолеты-разведчики США и НАТО

Американская и британская воздушная разведка при поддержке стратегического беспилотника США выполнили сегодня многочасовые полеты вблизи Крыма.

Об этом сообщают авианаблюдатели Запада, на которых ссылается "Интерфакс".

По этим данным, самолеты выполняли разведку в том числе в воздухе к югу от Крыма, где Россия до 24 апреля ввела ограничения на полеты. Также в районе побережья Румынии за воздушной обстановкой на полуострове наблюдал французский самолет дальнего радиолокационного наблюдения.

После черноморского полета беспилотник направился на юго-восток Украины к линии разграничения. Также в среду у западных границ России вдоль Ленинградской и Псковской областей был зафиксирован полет еще одного американского самолета-разведчика.

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