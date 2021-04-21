В России создадут "зоны смерти" против высокоточных атак

"Зоны смерти", практически полностью недоступные для крылатых ракет, высокоточных ракет и беспилотников, намерены создать в России.

Учения по созданию такой "непроницаемой защиты" состоятся в войсках радиоэлектронной борьбы уже в этом году, а в следующем маневры пройдут в масштабе всей страны, пишут "Известия". "Зоны смерти" смогут защитить, по мнению источников газеты, как армейские объекты, так и социальные, и промышленные.

С этой целью, в частности, "разрабатываются и прямые способы воздействия на новых физических принципах, которые будут буквально выжигать бортовую электронику".

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