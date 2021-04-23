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В Сирии готовятся провокации с применением химоружия - ЦПВС

Силовые структуры » Министерство обороны

Террористы в Сирии готовят провокации в Идлибе с использованием химического оружия, чтобы обвинить во всем официальную армию республики.

В Сирии готовятся провокации с применением химоружия - ЦПВС

Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Александра Карпова.

"Террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций", — подчеркивает он.

Ранее Франция подготовила резолюцию о приостановке прав и привилегий Сирии из-за того, что Дамаск нарушил концепцию по запрету химоружия. Члены ОЗХО приняли ее большинством голосов. Российский постпред ОЗХО Александр Шульгин считает, что дело в подтасовке фактов.

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Автор: Михаил Закурдаев
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