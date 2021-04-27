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Россия и Таджикистан договорились объединить системы ПВО

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о договорённости с Таджикистаном о создании единой системы противовоздушной обороны. Об этом он заявил на переговорах в Душанбе с главой минобороны соседней республики Шерали Мирзо.

Проект создания региональной системы ПВО России и Таджикистана будет подписан в конце встречи. Задача объединения — повысить надёжность охраны границы обоих государств.

"Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение", — заявил Шойгу.

Кроме того, Россия увеличит количество мест в военных вузах для таджикских военнослужащих.

Таджикистан является участником ОДКБ вместе с Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Ожидается, что военные из Душанбе примут участие в учениях "Запад-2021", которые состоятся в сентябре, в рамках этой организации.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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