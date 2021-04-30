В Киргизии уточнили потери, вызванные пограничным конфликтом

Стали известны более точные данные об итогах вооружённых столкновений на киргизско-таджикской границе. Потери со стороны пограничников Киргизии - три человека.

Данные приводит Погранслужба (ПС) Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Согласно последним отчётам:

"29 апреля 2021 года в ходе боестолкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения "Бору" ПС ГКНБ, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести".

Также известно, что в ходе перестрелок были охвачены огнём и в итоге сгорели более 10 киргизских зданий, в том числе — школа.

"В результате конфликта на территории республики сгорели школа, пограничная застава, а также несколько одноэтажных жилых домов", — уточнили в киргизском МЧС.

Данные продолжают уточняться, подчеркнули в министерстве.

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