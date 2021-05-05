Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обещанные Путиным пособия на детей выплатят до 17 августа
Сам себе подхалим: эксперт о пафосе Киева и "будущем Европы"
За поимку Басты украинские радикалы назначили крупное вознаграждение
Ирина Салтыкова рассказала о тяжёлом разводе с первым мужем
Google, Facebook и Twitter могут оштрафовать на миллионы рублей
Яна Кошкина рассказала, что её связывает с Богомоловым
Егор Зайцев: "После баллонов Крикунова уже ничего не страшно"
Королева Елизавета II запустила производство собственного пива
Униженные Лукашенко белорусы пошли за помощью к немецким юристам

Полёты российских "Медведей" у берегов Аляски осложнили жизнь ВВС США

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские ВКС создают напряжение для ВВС США у берегов Аляски. Для этого российская армия использует стратегические бомбардировщики Ту-95 (Bear по классификации НАТО).

Полёты российских "Медведей" у берегов Аляски осложнили жизнь ВВС США

Портал 19FortyFive назвал полёты российских бомбардировщиков "рутинными". По мнению военных экспертов, чтобы увидеть Ту-95, не нужно ехать на Московский авиасалон, достаточно побывать у берегов Аляски.

"Мы, безусловно, наблюдаем рост активности России. В прошлом году мы перехватили более 60 самолётов", — рассказывает лейтенант ВВС США Дэвид Крамм.

Эксперты говорят о том, что это рекордное количество полётов российских самолётов со времён СССР. С 1991 года их количество никогда не превышало десяти в год.

Генерал США Глен ван Херк считает, что таким образом "Россия пытается восстановить свое влияние на мировой арене".

Ответ США

Увеличение количества полётов создаёт неудобства для американских военных, у которых нет достаточного количества техники на Аляске. До сих пор в воздух для перехватов российских самолётов поднимали истребители F-22 Raptor, а также самолеты-разведчики E-3.

Кроме того, используется заправщик КС-135, который позволяет американцам оставаться в небе до тех пор, пока Ту-95 не отправляются домой.

"Несмотря на то, что наши подразделения испытывают серьёзную нагрузку, они справляются с этим эффективно", — говорит лейтенант Кларк.

Вместе с тем, военное командование США ищет способ изменить ситуацию, чтобы облегчить жизнь своим военным. Планируется отправить истребители F-16, которые позволят сопровождать Ту-95.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ту-95: Кто пытается списать русского «Медведя»?
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Украинки снова "засветились" на голой фотосессии за границей
Режиссёр "Майора Грома" рассказал о "рекордной сумме сделки" с Netflix
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Российские регионы нанижут на "шампур" агломераций
Полёты российских "Медведей" у берегов Аляски осложнили жизнь ВВС США
Обещанные Путиным пособия на детей выплатят до 17 августа
Похудение: как не потерять мотивацию
Кроссфит: плюсы и минусы тренировок
Сам себе подхалим: эксперт о пафосе Киева и "будущем Европы"
За поимку Басты украинские радикалы назначили крупное вознаграждение
Популярное
Профилактика
Поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?

Поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников