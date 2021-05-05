Полёты российских "Медведей" у берегов Аляски осложнили жизнь ВВС США

Российские ВКС создают напряжение для ВВС США у берегов Аляски. Для этого российская армия использует стратегические бомбардировщики Ту-95 (Bear по классификации НАТО).

Портал 19FortyFive назвал полёты российских бомбардировщиков "рутинными". По мнению военных экспертов, чтобы увидеть Ту-95, не нужно ехать на Московский авиасалон, достаточно побывать у берегов Аляски.

"Мы, безусловно, наблюдаем рост активности России. В прошлом году мы перехватили более 60 самолётов", — рассказывает лейтенант ВВС США Дэвид Крамм.

Эксперты говорят о том, что это рекордное количество полётов российских самолётов со времён СССР. С 1991 года их количество никогда не превышало десяти в год.

Генерал США Глен ван Херк считает, что таким образом "Россия пытается восстановить свое влияние на мировой арене".

Ответ США

Увеличение количества полётов создаёт неудобства для американских военных, у которых нет достаточного количества техники на Аляске. До сих пор в воздух для перехватов российских самолётов поднимали истребители F-22 Raptor, а также самолеты-разведчики E-3.

Кроме того, используется заправщик КС-135, который позволяет американцам оставаться в небе до тех пор, пока Ту-95 не отправляются домой.

"Несмотря на то, что наши подразделения испытывают серьёзную нагрузку, они справляются с этим эффективно", — говорит лейтенант Кларк.

Вместе с тем, военное командование США ищет способ изменить ситуацию, чтобы облегчить жизнь своим военным. Планируется отправить истребители F-16, которые позволят сопровождать Ту-95.

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