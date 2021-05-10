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Столкновения в Израиле: ХАМАС обстреливает Иерусалим ракетами

Силовые структуры » Министерство обороны

В понедельник Иерусалим подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Ответственность за нападение взяло военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам".

Столкновения в Израиле: ХАМАС обстреливает Иерусалим ракетами

Представитель военного подразделения ХАМАСА заявил, что оно выпустило ракеты по Иерусалиму в ответ на израильские преступления и агрессию, в том числе против людей в палестинском районе Шейх-Джарра, где семьям грозит принудительное выселение, и в мечети Аль-Акса.

"После ракетных пусков Израиль направил войска к границе с Газой, а его ВВС нанесли удары по предполагаемым целям ХАМАСА", — сообщает портал "Гаарец".

Палестинские СМИ говорят, что в результате этих ударов погибли трое детей, а сотни людей получили ранения в результате обстрела израильскими войсками мечети Аль-Акса светошумовыми гранатами и газовыми баллончиками.

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) заявили, что "шквал ракет” был выпущен в сторону южного Израиля.

"Согласно последним данным, пострадали более 300 человек и 20 правоохранителей", — пишет сегодня Times of Israel.

ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум

Палестинская группировка ХАМАС потребовала от властей Израиля до 18:00 11 мая вывести военных и полицию с Храмовой горы и квартала Шейх-Джарах в Иерусалиме. В противном случае организация угрожает атаками, но без обозначения целей.

ДЛЯ СПРАВКИ

В понедельник израильтяне отметили День Иерусалима в честь установления израильского контроля над Старым городом после Шестидневной войны 1967 года. Однако ранее в тот же день израильская полиция изменила маршрут традиционной церемонии размахивания флагом, так что евреям было запрещено посещать святую Храмовую гору, также священную для мусульман.

Напряженность в Иерусалиме возросла за последнюю неделю на фоне многочисленных протестов против выселения палестинских семей из районов Восточного Иерусалима, на которые претендует Израиль.

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Палестине - независимость, Израилю - безопасность
Автор: Ольга Лебедева
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