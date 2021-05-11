Дважды за сутки от российских границ "отгоняли" "заблудившиеся" чужие самолёты

11 мая самолеты ВВС России дважды поднимались в воздух, чтобы "развернуть" чужие самолеты от границ страны.

На юге

Истребитель Су-30 был поднят в воздух над Черным морем для сопровождения трех французских военных самолетов, которые чересчур близко приблизились к границе РФ.

Черное море является стратегически важным и, кроме России, там проходят границы Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

По данным Министерства обороны России, два тактических самолета "Мираж-2000" и один заправщик С-135 были обнаружены летящими в нейтральном воздушном пространстве в направлении границы страны, в результате чего Россия направила реактивный самолет для сопровождения их над Черным морем.

"Полет российского самолета осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства, — пояснили в военном ведомстве. — Никакого нарушения российской государственной границы не было."

На севере

Вскоре после этого над Баренцевым морем ВВС России вновь были задействованы для "указания дороги": норвежский патрульный самолет "Орион", направлялся в сторону нашего воздушного пространства. В этом случае Россия развернула истребитель МиГ-31 из состава сил противовоздушной обороны Северного флота.

ВВС России регулярно поднимаются в воздух для сопровождения иностранных военных самолетов вблизи воздушного пространства страны.

Только в 2020 году Минобороны России обнаружило около 2900 боевых самолетов и 1100 самолетов-разведчиков, которые приблизились к ее границам.