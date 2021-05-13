Москва может стать самым защищённым от ядерного удара городом

План модернизации противоракетной обороны может сделать Москву наиболее защищённым от ядерного удара местом на Земле. Вопрос лишь один: хватит ли у России на это денег?

Как пишет военный обозреватель The National Interest Калеб Ларсон, речь идёт о системе с предварительным названием А-235, которая должна устранить недостатки системы противовоздушной обороны (ПРО) предыдущего поколения, в том числе в части борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

Согласно договору 1972 года между США и СССР об ограничении систем ПРО, у стран не должно быть более двух таких систем. Одна из них могла защищать комплекс размещения межконтинентальных баллистических ракет, другая — определённый город, и Союз выбрал Москву. Сначала столицу окружала система А-35, ракеты которой могли сбивать вражеские снаряды за пределами атмосферы.

Система пережила модернизацию в 1995 году и теперь вновь будет изменена: ставку сделают на мобильные пусковые установки, а ядерную нагрузку заменят на обычные взрывчатые вещества. Впрочем, Ларсон сомневается в том, что Россия сможет это осуществить, учитывая финансовые трудности, с которыми сталкивается в настоящее время.

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