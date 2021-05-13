Российский патруль блокировал американских военных в Сирии

Патруль российской армии на трассе М-4 в Сирии развернул колонну американских военных. Передвижение армии США было заблокировано из-за того, что они нарушили протокол безопасности.

Американские военные не предупредили российских о своих передвижениях. Инцидент произошёл в районе города Телль-Тамр в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает RusVesna.

Подразделение американской армии было вынуждено выполнить требования небольшого российского блок-поста.

Конфликты между российскими и американскими военными изредка возникают в Сирии. Так, в августе 2020 года БТР армии России протаранил американскую машину. Это произошло после того, как американцы преследовали россиян во время их патрулирования.

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