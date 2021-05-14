Большое событие ознаменует пятницу для властей Боснии и Герцеговины: в стране начнутся учения НАТО, которые считаются крупнейшими в 2021 году.
Данные приводит Минобороны БиГ: речь идёт об учениях Defender Europe 21. Несмотря на то, что страна не является пока членом НАТО, она принимает участие в "Партнёрстве ради мира" — одной из программ альянса. Также известно, что БиГ находится буквально в "ступеньке" от полноценного членства в НАТО.
Главную страницу сайта Минобороны по такому поводу украсили слоганом:
"Едины на пути к НАТО".
Ожидается торжественная церемония встречи участников учений, в которой примут участие и представители США в БиГ.
"В связи с проведением учений Быстрый ответ 21 (Immediate Response 21) в международном аэропорту Сараево американских военнослужащих встречают министр обороны БиГ Сифет Поджич, посол США Эрик Нельсон, замначальника Объединенного штаба БиГ Вооружённых сил БиГ генерал-майор Ивица Йеркич и командующий штаба НАТО в Сараево бригадный генерал США Эрик Фолкестад", — указано на сайте.
Напомним, что учения планируется провести в 12 странах, в них примут участие около 28 тысяч военных.
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