Израиль "предупредил" перешедших границу "мятежников" танками

Накаляется обстановка на границах Израиля: из-за пересечения границы "мятежниками" из Ливана в дело вступили танковые войска.

По данным армейской пресс-службы, которые приведены в Twitter, танки Израиля сделали несколько предупредительных выстрелов. Уточняется, что прежде, чем вернуться назад в Ливан, "мятежники" успели организовать поджог.

"Некоторое время назад танки армии обороны Израиля произвели предупредительные выстрелы по нескольким мятежникам, которые перешли из Ливана на территорию Израиля", — говорится в сообщении.

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