Власти США впервые рассказали о дальности действия одного из самых амбициозных военных проектов Сухопутных сил — гиперзвукового комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW).

До последнего времени характеристики этого проекта держались в секрете, но теперь Пентагон обнародовал информацию о дальности его действия, пишет Breaking Defense.

Как заявил представитель американской армии, LRHW обеспечивает возможность поражения на расстоянии более 2 775 км.

LRHW — универсальная твёрдотопливная баллистическая ракета с гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body. Ранее можно было увидеть только саму модель комплекса и её изображения.

Считается, что нечто подобное может оказаться на вооружении Военно-морских сил США. В частности, новым оружием оснастят эсминец Zumwalt. Не исключено, что оружие появится на многоцелевых атомных субмаринах типа Virginia.

LONG RANGE HYPERSONIC WEAPON (LRHW) OF U.S TO BE DEPLOYED BY 2023 !!