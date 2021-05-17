Производителя Су-30 "осчастливили" иском на полмиллиарда рублей

Неожиданный иск нашёлся в картотеке арбитражных дел kad. arbitr.ru. Оказывается, Минобороны РФ успело подать в суд на "Иркут" — корпорацию, которая производит в том числе многоцелевые истребители Су-30.

Данных по иску пока немного: известно, что сумма претензий Минобороны составляет примерно 504 млн рублей. Иск дошёл до Арбитражного суда Москвы ещё 14 мая, но к производству принят ещё не был. Оснований, которые могли бы пролить свет на размер иска, на момент публикации материала в картотеке нет.

Напомним, что, согласно данным с сайта "Иркута",

"ПАО "Корпорация "Иркут" в качестве головного исполнителя контрактов ведёт поставки самолётов Су-30СМ и Як-130 Министерству обороны РФ и союзникам России по Организации Договора о коллективной безопасности. Основу экспорта Корпорации составляют самолёты семейства Су-30 и Як-130, которые продвигаются на внешний рынок во взаимодействии с ФСВТС России и ОАО "Рособоронэкспорт".

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