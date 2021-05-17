"Они первые начали": Израиль обстрелял территорию Ливана

Израильские военные заявили, что выпустили артиллерийские снаряды по Ливану в ответ на несколько ракет, якобы выпущенных из-за границы, но не достигших территории Израиля.

"Только что из Ливана было выпущено 6 ракет по северному Израилю, и все они упали внутри Ливана. В ответ наши артиллерийские силы открыли огонь по источникам запусков”, — говорится в твиттере ЦАХАЛа, опубликованном сегодня ночью.

Сообщается, что взрывы были слышны вокруг кибуца Мисгав Ам на севере Израиля незадолго до объявления ЦАХАЛа, вызвав сирены воздушного налета. Следом в интернете появились видеозаписи, якобы показывающие контратаку.

"Около 22 снарядов были выпущены ИДФ в нашу сторону", — сообщил Reuters ливанский военный источник.

Миссия ООН по поддержанию мира в Ливане, также заявила, что она обнаружила запуски ракет из района деревни Рашайя-аль-Фухар, расположенной недалеко от границы, и что ЦАХАЛ ответил огнем.

"Глава ВСООНЛ Стефано Дель Коль немедленно связался с коллегами в Ливанской армии и командованием ЦАХАЛа, призвав стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы предотвратить любую эскалацию ситуации”, — говорится в сообщении агентства.

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