Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предполагает, что за кибератакой на американскую компанию SolarWinds стоят западные спецслужбы.
Об этом он заявил в интервью корреспонденту ВВС в Москве Стиву Розенбергу.
Отвечая на вопрос журналиста об обвинениях властей Великобритании и США в том, что российская разведка осуществила атаку на SolarWinds, которую назвали самой изощренной хакерской атакой в мире, Нарышкин сказал, что это не более, чем голословные утверждения и российские спецслужбы не имеют никакого отношения к случившемуся.
И добавил, что "эту операцию могла организовать западная разведка".
Нарышкин также сообщил, что контакт с главой британской секретной разведывательной службы МИ-6 восстановлен и что он надеется на встречу с глазу на глаз в ближайшее время.
Напомним, что ранее директор российской службы внешней разведки не исключил возобновления сотрудничества с американскими спецслужбами. Об этом подробнее читайте здесь.
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