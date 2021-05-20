Пашинян уточнил число военных Азербайджана на территории Армении

Подробности о происходящем на границе Армении и Азербайджана: на армянской территории пока остаются азербайджанские военные. Из-за этого ситуация "напряжена", отметил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хочу констатировать, что оперативная ситуация на уже известных участках границы с Азербайджаном остаётся неизменной, она напряжена в том плане, что порядка 500-600 военнослужащих Азербайджана остаются на нашей суверенной территории. Они должны оставить нашу территорию, мы продолжаем искать политические пути решения проблемы и делаем всё для того, чтобы не допустить военной эскалации", — сообщил Пашинян 20 мая на заседании правительства.

Армения выступает за идею демаркации границы: такой сценарий — в интересах страны, а также обеспечивает безопасность. Напомним, что ранее Пашинян сообщил о задействовании процедур ОДКБ, а позднее о работе по этому направлению рассказал глава российской дипломатии Сергей Лавров.

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