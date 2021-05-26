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Полёты во сне и на ТО: зачем тайваньские истребители "навещают" американцев

Силовые структуры

Новости касательно Китая и Тайваня: Пекин разглядел в полёте тайваньского F-16 на территорию США "попытку добиться независимости".

МИД Китая
МИД Китая

В МИД Китая заявили: Родина должна быть единой, а попытки пойти против принципа "одного Китая" заведомо провальны. Затем Китай не упустил случая ещё раз "уколоть" Тайвань — на этот раз уже по вопросу поставки вакцин.

Зачем нужны такие полёты, что может предпринять Китай? Комментарий "Правде.Ру" дал Василий Кашин, старший научный сотрудник, заместитель директора, Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, востоковед.

Полёты во сне и на ТО: зачем самолёты Тайваня летят к американцам

Эксперт отмечает: Тайвань отправил на американскую территорию четыре F-16 со вполне определёнными целями, причём не в первый раз.

"Это далеко не первый случай, когда Тайвань отправляет свои истребители для проведения тренировок и учений на территории США. Связано это с тем, что у самого острова ограничена территория, всю программу боевой подготовки там освоить сложно.

самолет F-16

Кроме того, производятся эти истребители тоже в США. Поэтому тайваньский персонал обучается в США, да и технику они периодически отправляют в США для разных процедур типа ремонта, модернизации и прочего", — разъясняет момент Кашин.

Например, известно о прошлогоднем контракте на поставку из США сразу 66 истребителей F-16V. И нынешние полёты вполне могут быть с ней связаны: старые F-16 Тайвань хотел бы также улучшить до F-16V, а лётчиков — переобучить.

Пролетая над гордостью Китая: политическая сторона ситуации

Истребители Тайваня, делает вывод эксперт, в США летают регулярно: другое дело, что в политическом плане ситуация постепенно ухудшается. Это связано с тем, что ухудшаются и американо-китайские отношения на Тайване, растут настроения в пользу независимости. При этом Вашингтон наращивает поддержку Тайваня.

Китай и Тайвань, флаги

Китай, продолжает эксперт, продолжает следовать плану на мирное присоединение Тайваня. План состоит в следующем: наращивать экономические связи, стараться "привязать" Тайвань к материку.

"Эта политика до сих пор была не вполне успешной. Например, Пекину удалось создать прочные экономические связи. Но вот в достаточной мере воздействовать на политику и культуру острова не получилось.

Пока Китай пытается идти мирным путём. Но одновременно, на случай, если вдруг не получится, идёт подготовка к возможным военным решениям"

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Taiwan signs US arms deal for advanced F-16 jets: Report
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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