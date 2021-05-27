Окружены и обезврежены: Азербайджан взял в плен шестерых военных Армении

Новости по ситуации на армяно-азербайджанской границе: в Минобороны Азербайджана заявили, что сразу шестеро военных Армении задержаны при попытке перейти границу. Уточняется, что они действовали как разведывательно-диверсионная группа.

"27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку прорваться на нашу территорию в направлении населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района армяно-азербайджанской государственной границы. В результате неотложных оперативных мер 6 военнослужащих противника, пытавшихся заминировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской Армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен", — указано на сайте азербайджанского Монобороны.

Также в министерстве уточнили, что у границы наблюдалась боевая техника, в том числе — танки. Оперативные подразделения армии Азербайджана контролируют обстановку.

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