Новости по ситуации на армяно-азербайджанской границе: в Минобороны Азербайджана заявили, что сразу шестеро военных Армении задержаны при попытке перейти границу. Уточняется, что они действовали как разведывательно-диверсионная группа.
"27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку прорваться на нашу территорию в направлении населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района армяно-азербайджанской государственной границы.
В результате неотложных оперативных мер 6 военнослужащих противника, пытавшихся заминировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской Армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен", — указано на сайте азербайджанского Монобороны.
Также в министерстве уточнили, что у границы наблюдалась боевая техника, в том числе — танки. Оперативные подразделения армии Азербайджана контролируют обстановку.
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