ФСБ раскрыла ячейку украинской радикальной группировки в Саратове

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании участников радикальной группировки "МКУ". В Саратове была раскрыта ячейка из 14 человек.

Против радикалов заведен уголовное дело по статье 282.1 УК РФ за "Создание экстремистского сообщества и участие в нём". ФСБ сообщает о том, что группировка финансировалась с территории Украины.

У участников было изъято большое количество экстремистских материалов, холодное оружие, средства связи и самодельные взрывные устройства. По сообщению СК, задержанным грозит заключение от шести до десяти лет.

Также сообщается, что радикалы вели подготовку противоправных действий против группы российских граждан.