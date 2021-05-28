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ФСБ раскрыла ячейку украинской радикальной группировки в Саратове

Силовые структуры » ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании участников радикальной группировки "МКУ". В Саратове была раскрыта ячейка из 14 человек.

Против радикалов заведен уголовное дело по статье 282.1 УК РФ за "Создание экстремистского сообщества и участие в нём". ФСБ сообщает о том, что группировка финансировалась с территории Украины.

У участников было изъято большое количество экстремистских материалов, холодное оружие, средства связи и самодельные взрывные устройства. По сообщению СК, задержанным грозит заключение от шести до десяти лет.

Также сообщается, что радикалы вели подготовку противоправных действий против группы российских граждан.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Александр Михайлов
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