Россия ответит НАТО созданием 20 новых воинских соединений в ЗВО

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ведомство создаст новые военные соединения и воинские части в ответ на действия НАТО. Их будет около 20 в Западном военном округе (ЗВО).

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия", — заявил Шойгу.

Министр обороны отметил, что США вместе со странами НАТО наращивает количество учений, интенсивность полётов авиации, а также присутствие кораблей. В ответ на это будет усовершенствован состав войск в ЗВО. Кроме того, в 2021 году будут поставлены около 2 тыс. единиц оружия в новые части.

Также армия должна повысить интенсивность учений. Так, отработка боевых задач Балтийского флота повысилась на 30%, а налёт авиации увеличился на 4%.