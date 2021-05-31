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В МВД успокоили россиян по поводу алкозамков на машинах

Силовые структуры

Новости о том, что в России якобы готовят норму, согласно которой на машины "любителей" езды в пьяном виде будут ставить алкозамки, имели весьма широкий резонанс. Комментировать их пришлось даже МВД, где граждан успокоили: ничего такого не планируется

В МВД успокоили россиян по поводу алкозамков на машинах

Напомним, что ранее в некоторых СМИ прошла следующая информация: если россиянин был ранее пойман за езду в нетрезвом виде, то на его машину нужно ставить так называемый алкозамок. Работает устройство просто: для того, чтобы поехать, нужно "дыхнуть". Если устройство засечёт недопустимую норму алкоголя, то блокирует возможность движения.

"Данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает", — сообщила журналистам официальный представитель министерства Ирина Волк.

Более того, добавила она: ранее в МВД уже составляли отрицательный отзыв на предложения похожего характера. Эксперты ведомства определили: в России пока нет ни достаточной нормативной базы, ни достаточного уровня контроля за технической стороной вопроса.

"Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными", — резюмировала она.

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Вся ПРАВДА и МИФЫ про алкозамки
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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