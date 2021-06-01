Генсек НАТО объяснил, почему Украину и Грузию не позвали на июньский саммит

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил позицию альянса по Украине и Грузии. Эти страны не были приглашены на саммит организации 14 июня, где должна быть принята стратегия развития до 2030 года.

Грузия и Украина надеялись принять участие в саммите исходя из того, что имеют "План действий по членству в НАТО" (ПДЧ). В Киеве даже возмутились тем, что не смогут высказать свою позицию на фоне "агрессии России".

На это Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что Украине и Грузии необходимо продолжать проводить реформы армии и служб безопасности.

"Они должны сосредоточиться на реформах — усилить вооружённые силы и службы безопасности. Это лучший способ для евроатлантической интеграции", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также пообещал позвать представителей Киева и Тбилиси на одно из следующих заседаний альянса. Столтенберг уточнил, что Украина и Грузия — "ценные партнёры", которые позволяют расширить присутствие НАТО в Чёрном море.

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