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Учения с сюрпризом: в Минобороны объяснили, как НАТО вооружит Украину

Силовые структуры

Учения Sea Breeze — 2021 будут использованы в том числе как прикрытие для поставок оружия на Украину. Ожидается получение Киевом как вооружения и боеприпасов, так и "материального имущества" для военных.

Учения с сюрпризом: в Минобороны объяснили, как НАТО вооружит Украину

Напомним, что учения Sea Breeze-2021 пройдут летом 2021 года в районе северо-западной части Чёрного моря. Ожидается, что военные Украины, США и партнёров НАТО в ходе учений будут отрабатывать задачи, способствующие улучшению безопасности судоходства.

Планируется применение как водной, так и сухопутной и воздушной техники:

  • 40 кораблей, катеров и прочих судов;
  • 30 единиц авиации;
  • 100 автомобилей, в том числе — бронетехники.

Данные касательно поставок оружия привёл для журналистов официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что поставки пойдут в районы Донецкой и Луганской областей.

"Именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", — сказал Конашенков.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", — уточнил он.

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Заявление Минобороны России по планируемым учениям Sea Breeze 2021
Автор: Константин Шапров
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