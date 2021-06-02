Военно-морские силы США решили, как будут "отвечать" России

Американские военные, похоже, нашли вариант ответа на "угрозу", которую представляют для них российские корветы в Тихом океане. Вашингтон запускает заводы на полную: столько кораблей не строили уже несколько десятков лет.

Данными об "ответе" США на "вопрос" российских корветов поделился журналист Крис Осборн в материале для National Interest.

Он отметил, что американские ВМС осознают проблему следующего рода: в точках возможных сражений зачастую есть или мелководье, или вытянутая береговая линия. Из-за этого у флота США могут возникнуть проблемы с доминированием, как что строить решено именно корабли, подходящие для ведения боя в данных условиях.

"В одном из отчётов ВМС говорится, что таких амбициозных темпов строительства кораблей не было с 1990-х годов", — уточнил Осборн.

Однако у российских кораблей есть и другие особенности: например, при их создании широко применяются специальные радиопоглощающие материалы, а также особые формы корпусов, благодаря чему обеспечиваются "стелс-свойства".

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