Обозреватель National Interest обрисовал шансы Киева в случае войны с Москвой

Оценить перспективы в случае открытого военного конфликта России и Украины решил журналист Марк Эпископос. По его мнению, у Украины даже при всём желании не выйдет "обмануть" российские системы ПРО.

Эпископос высказал своё мнение для National Interest, отметив наиболее "проблемные" для Украины российские виды вооружений:

комплексы С-400 "Триумф", расположенные в Крыму;

истребители Су-35С;

танки Т-90А и Т-90М.

Журналист написал, что ход конфликта может измениться, если в нём примут участие другие страны. Но в целом у Украины будут проблемы: так, в дополнение ко всему прочему у России есть ещё и гаубицы "Мста-С", которые известны большой (24,7 км) дальностью и скорострельностью. А упомянутые Су-35С могут нести как ракеты (в том числе "воздух-земля"), так и управляемые бомбы. При этом украинские Т-84 — не конкуренты Т-90.

Напомним, что тему "напряжённости с Россией" освещал недавно президент Украины Владимир Зеленский.

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