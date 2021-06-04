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Петербуржец с топором разгромил машины на парковке ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Мужчина в Санкт-Петербурге пришёл на парковку у здания ФСБ с топором. Он начал выкрикивать что-то несвязное и обвинил свою жену в том, что она является членом ОПГ.

Топор петербуржец использовал для того, чтобы повредить несколько машин. До того как его задержала полиция, мужчина успел разбить три внедорожника.

Мужчина не сопротивлялся полиции, лёг на землю и приготовился к задержанию.

По сведениям ФАН, у мужчины есть психическое расстройство. Жены у нападавшего нет — он находится в разводе.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Александр Михайлов
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