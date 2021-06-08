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Учения по-польски: МиГ-29 открыл огонь по своему "напарнику"

Силовые структуры

Опасная ситуация возникла в ходе учений польских ВВС: один из МиГ-29 попал по своему "напарнику". Ситуация находится на контроле Госкомиссии расследованию авиапроисшествий, пилот не пострадал.

Учения по-польски: МиГ-29 открыл огонь по своему "напарнику"

Портал onet. pl сообщает следующее: что два МиГ-29 летели в паре, и один попал под огонь 30-мм авиационной пушки другого.

"Мы не знаем, какая была погода и условия, но определённо была проблема с обучением экипажей и соблюдением ими правил безопасности.

Не припомню подобных инцидентов. Скорее всего, один из пилотов в паре ошибся в манёвре", — высказался для onet. pl генерал, экс-командующий польских ВВС Томаш Древняк.

Пострадавший самолёт успешно посажен, но, по текущим данным, не подлежит ремонту, поскольку повреждены важные элементы фюзеляжа. Уточняется, что пули повредили даже специальные укрепляющие элементы каркаса.

"Ужасное техническое состояние МиГ-29 польских ВВС всё больше угрожает жизни летчиков.

В марте 2019 года, через четыре минуты после взлета с 23-й тактической авиабазы ​​в городе Миньске-Мазовецки, пилот услышал рёв и потерял управление. Он катапультировался над лесом недалеко от Венгрува, самолёт разбился", — пишут в onet. pl.

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МиГ-29К | Самый-самый | Т24
Автор: Константин Шапров
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