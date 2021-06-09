Российская "Дрель" напугала американцев

The National Interest (США) признал: в России разработано идеальное оружие.

Американский журнал углубился в изучение новейших российских вооружений. И пришел к выводу: проходящая сейчас испытания планирующая авиабомба "Дрель", которую журналисты окрестили "невидимкой", не имеет себе равных.

Этот управляемый системой спутниковой навигации боеприпас весом более полутонны способен плыть в воздухе, обходя зону действия средств ПВО. Пятнадцать самонаводящихся боевых элементов, поражающая зона до 50 километров, идентификация "свой-чужой" делают его очень эффективным на поле боя. Еще одно его преимущество — невысокая по сравнению с ракетными комплексами стоимость.

Это оружие "идеально при использовании против перемещающегося врага", — отметило американское издание.

Его цитирует Lenta.ru. Уже в этом году могут начаться поставки инновационной разработки в российскую армию. Их анонсировал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Предназначение супероружия — обеспечение военного паритета ведущих мировых держав, чтобы никому даже в голову не пришло диктовать России свои условия.

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