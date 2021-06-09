Самолёт ВВС Болгарии разбился в Чёрном море

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии попал в авиакатастрофу над Чёрным морем. С радаров самолёт пропал в 00.45 во время выполнения учебного полёта.

ВМС Болгарии начали поиски истребителя. Также в операции участвуют ВВС, командование спецоперациями и пограничные службы. В область проведения спасательной операции направились премьер-министр Стефан Янев и министр обороны Георгий Панайотов.

Причины падения пока непонятны. Тактические учения с боевыми стрельбами "Шабла 21" прекращены.

Министр обороны Болгарии допустил, что инцидент с самолётом произошёл во время исполнения стрельб. Вместе с тем пока назвать версии в военном ведомстве не готовы.

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