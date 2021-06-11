Китай испытал ракеты - "убийцы авианосцев"

Ракетные силы Народно-освободительной армии Китая испытали новые баллистические ракеты DF-26, известные как "авианосцы-убийцы".

Испытания, как сообщает Soutch China Morning Post, проведены во время учений, в ходе которых также практиковалась быстрая переброска снарядов с одной площадки на другую.

Учения включали отработку огневых ударов с несколькими запусками ракет и проверку быстродействия военных по перемещению снарядов в режиме боя.

Точная дата испытания не разглашается и уточняется только, что она состоялась "недавно ночью" и в ней участвовал беспилотник, который помогал военным прицеливаться.

ДЛЯ СПРАВКИ

Ракеты DF-26 имеют дальность действия 4000 километров и могут использоваться для нанесения как обычных, так и ядерных ударов по наземным и военно-морским целям.

Развертывание такого оружия было запрещено Договором о ядерных силах средней дальности (РСМД), подписанным между СССР и США в 1987 году, который предусматривал ликвидацию ракет дальностью от 500 до 5000 километров. Когда Вашингтон вышел из договора в 2019 году, он указал в качестве одной из причин своего решения как раз-таки развертывание Китаем этого вида оружия.