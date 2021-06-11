Китай испытал ракеты - "убийцы авианосцев"

Ракетные силы Народно-освободительной армии Китая испытали новые баллистические ракеты DF-26, известные как "авианосцы-убийцы".
Испытания, как сообщает Soutch China Morning Post, проведены во время учений, в ходе которых также практиковалась быстрая переброска снарядов с одной площадки на другую.
Учения включали отработку огневых ударов с несколькими запусками ракет и проверку быстродействия военных по перемещению снарядов в режиме боя.
Точная дата испытания не разглашается и уточняется только, что она состоялась "недавно ночью" и в ней участвовал беспилотник, который помогал военным прицеливаться.
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