В Крыму активизировали станции РЭБ перед встречей Путина и Байдена

Для предотвращения провокаций со стороны Украины в Крыму будут активизированы станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам источника, это необходимый шаг во время встречи президентов США и России в Женеве.

Саммит состоится 16 июня и начнётся в 14.00 мск. Во вторник Джо Байден и Владимир Путин прибыли в Швейцарию.

В Крыму считают, что во время встречи Украина может устроить провокацию на границе. Источник "РИА Новости" уточнил, что любая активность украинских беспилотников будет считаться актом нападения.

"Мы чётко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону", — заявили в Крыму.

Отметим, американские беспилотники ежедневно ведут наблюдение у границ Крыма. Полёты такие аппараты осуществляют с включенными транспондерами, то есть позволяют проследить их маршрут. В Минобороны заявляют, что при малейшей опасности для полуострова беспилотники будут сбивать.

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