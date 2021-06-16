Переход на "цифру": в NYT нашли необычный момент в повестке дня США

Любопытные данные предоставили в новой статье журналисты The New York Times. Впервые в истории кибероружие оказалось в американской повестке дня наравне с ядерным.

В издании указывают, что на саммите президентов США и РФ в Женеве американская сторона не просто указала вопросы кибератак и кибероружия как один из пунктов повестки, но и отвела им одну из ключевых ролей. За 70 с лишним лет встреч американских лидеров сначала с лидерами СССР, а потом и России такая ситуация возникла впервые.

"Теперь, когда президент Байден готовится к встрече в Женеве с президентом Путиным в среду, впервые кибероружие вошло в число ключевых вопросов повестки", — указано в статье.

Тема ядерного вооружения, оставаясь для США также важной, оказалась несколько "в тени": президент США, пишет The New York Times, информирован о уязвимостях в американской инфраструктуре, которые не потерпят игнорирования. Так что принятие мер против возможных кибератак —

"…более неотложная задача".

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