Украинские разработчики презентовали беспилотный летательный аппарат ACE ONE. Модель была представлена на выставке "Оружие и Безопасность-2021" компанией ACE.
По заявлению разработчика, ACE ONE оснащён технологией stealth и сможет переносить вооружение до 1 тонны. Беспилотник будет оснащён турбореактивным двигателем.
Основные технические характеристики ACE ONE:
Ни одного БПЛА по проекту ACE ONE произведено не было. На выставке представили только модель и видеоролик, в котором беспилотник уничтожает российский БПЛА "Орион", российский танк Т-90 и небольшой военный лагерь.
Стоимость производства комплекса из трёх БПЛА и наземной станции управления по предварительным расчётам составляет 12-13 млн долларов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами