На Украине презентовали дрон, который может уничтожить российский Т-90

Украинские разработчики презентовали беспилотный летательный аппарат ACE ONE. Модель была представлена на выставке "Оружие и Безопасность-2021" компанией ACE.

Презентация украинского БПЛА ACE ONE.

По заявлению разработчика, ACE ONE оснащён технологией stealth и сможет переносить вооружение до 1 тонны. Беспилотник будет оснащён турбореактивным двигателем.

Основные технические характеристики ACE ONE:

длина - 8 метров, ширина - 11 метров;

максимальная скорость - 0,95 Маха;

максимальная высота подъёма - 13,5 км;

радиус поражения - 1,5 км.

Ни одного БПЛА по проекту ACE ONE произведено не было. На выставке представили только модель и видеоролик, в котором беспилотник уничтожает российский БПЛА "Орион", российский танк Т-90 и небольшой военный лагерь.

Стоимость производства комплекса из трёх БПЛА и наземной станции управления по предварительным расчётам составляет 12-13 млн долларов.