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В Минобороны создают жвачку, помогающую в борьбе с COVID-19

Силовые структуры

Необычный вариант препарата против COVID-19 создают силами Минобороны. Комментарий об уникальной новинке, создаваемой в стенах 48 ЦНИИ МО РФ (НИИ микробиологии МО РФ), предоставили в РИА "Новости", сославшись на собственный источник.

В Минобороны создают жвачку, помогающую в борьбе с COVID-19

"48-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны приступил к разработке противовирусного препарата против новой коронавирусной инфекции в форме жевательной резинки.

Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Кроме того, ведётся работа и над ещё одной вариацией мукозальной вакцины — в виде пастилы.

"По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — добавил источник.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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