США впервые с 1943 использовали иностранный авианосец для боевого вылета

Истребители F-35B ВВС США совершили боевой вылет с авианосца HMS Queen Elizabeth ВМС Великобритании. Самолёты были задействованы в операции против ИГ* в Сирии и Ираке под названием "Шейдер".
По сведениям CNN, это первый боевой вылет авиации США с иностранного авианосца с 1943 года. Во времена Второй мировой войны американцы также использовали британский флот.
Операция "Шейдер" - название действий авиационной группировки Великобритании против ИГ* в Сирии, Ираке, а также Ливии. Ранее интервенцию против террористов осуществляли только британские самолёты, а силы ВВС США выполняли тренировочные полёты.
*запрещена на территории России
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