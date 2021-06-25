Острота противостояния: зачем Россия перебросила в Хмеймим МиГ-31к

Переброска Россией в Хмеймим нескольких МиГ-31к, укомплектованных ракетами "Кинжал", а также противолодочного Ил-38 нужны для вполне конкретной задачи. В последнее время обстановка вокруг базы не слишком благоприятная, и усиливать безопасность.

Вынужденная мера: "острота противостояния" усиливается

Напомним, что МиГ-31к были впервые переброшены в Хмеймим: ранее сделать это не позволяла слишком короткая взлётно-посадочная полоса.

Комментарий касательно переброски для "Общественной службы новостей" представил член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош. Он отметил, что постепенно усиливается следующая проблема: страны Запада используют группировки бандитов, представляющие для российской базы определённую опасность.

"Острота противостояния между Россией и её соперниками США и НАТО в районе Средиземноморья и на Ближнем Востоке усиливается. Кроме этих сил, противостоящих России, всячески используют местные бандитские формирования для создания угроз российской базе Хмеймим. В частности, используют летательные аппараты, проводят обстрелы. Возрастает угроза и с моря. В связи с этим наше руководство вынуждено принять дополнительные меры по усилению безопасности личного состава и техники. Для этого туда и перегнали самолёты", — объяснил он.

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