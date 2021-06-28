Бухаресту понадобилась "ротация" войск НАТО для "сдерживания" Москвы

Новости из Румынии. Руководство страны, поглядев, видимо, на события вокруг HMS Defender, связанные с его "черноморскими приключениями", решило: неплохо бы ввести побольше войск и техники на территорию страны. В целях, естественно, "сдерживания России".

Комментарий для Washington Examiner предоставил глава МИД Румынии Богдан Ауреску. Он заявил: страна поддерживает рост численности американских в частности и НАТО-вских в целом войск на своих территориях.

"На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности", — сообщил Ауреску.

Далее чиновник объяснил: хотелось бы не просто присутствия войск, а их "ротации".

"Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин "устойчивая и постоянная ротация"… Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше [военных] чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе", — добавил глава МИД Румынии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.