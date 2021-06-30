Сеул отказался от участия в Sea Breeze. Вашингтон среагировал

Отказ Сеула от участия в учения Sea Breeze никак не отразится на работе с Вашингтоном в рамках двустороннего альянса. Американская администрация уважает решение своих южнокорейских коллег.

С земли и моря: цифры Sea Breeze

Напомним, Sea Breeze — многонациональные учения, в которых принимают участие представители сразу 32 стран. Они проходят в том числе в акватории Чёрного моря с 28 июня по 10 июля и включают отработку как морских, так и наземных операций.

Интересно, что генерал-майор СБУ Василий Вовк ранее высказался об участии Украины в Sea Breeze так: это своего рода "бонус" за то, что страну так и не пустили в НАТО.

"В этом году в учениях принимает участие рекордное количество государств — 32 страны с шести континентов, которые предоставят 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 единиц авиации и 18 водолазных команд и групп специальных операций", — уточняет цифры портал ВМС США.

Мнение Вашингтона: имеют право

Штаты отметили: Южная Корея была приглашена потому, что её участие было "желательным". Но, естественно, страна имеет право принимать любые решения.

"Это суверенное решение национального государства. И они, безусловно, имеют право принимать это решение и высказываться в соответствии с этим решением, и мы полностью его уважаем", — заявил на брифинге пресс-секретарь Джон Кирби, комментируя отказ Сеула от участия в учениях, цитату приводят в Yonhap News.

Решение, напомнил Кирби, не отразится на "обязательствах", которые Вашингтон успел дать Сеулу, а также на поддержании безопасности на корейском полуострове.

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