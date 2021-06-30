EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сеул отказался от участия в Sea Breeze. Вашингтон среагировал
Киосаки предупредил: грядёт обвал рынков - и посоветовал,что делать
В Сети не узнали Собчак без макияжа
От 30 миллионов случаев до нуля: Китай победил малярию
Пьяный Кирилл Кокорин задержан за драку в кафе Москвы
Европе рекомендовано комбинировать антикоронавирусные вакцины
Как отрезали: Киев считает, что Минск не уважает "ценности демократии"
Садальский уличил Михалкова в обмане и хвастовстве
"Всему голова": Песков рассказал о самых популярных вопросах прямой линии

Пилот Су-24М рассказал о выстрелах в сторону эсминца Defender

Силовые структуры » Министерство обороны

Пилот Су-24М авиации Черноморского флота рассказал о выполнении боевого задания по выдворению, британского эсминца Defender за пределы российских территориальных вод. Инцидент произошёл 23 июня недалеко от Севастополя.

Пилот Су-24М рассказал о выстрелах в сторону эсминца Defender

По словам пилота, задание применить средства поражения было получено после того, как корабль продолжал движение в российской акватории.

"После того, как британский корабль продолжал движение в территориальных водах России, не изменяя своего курса, поступила команда на применение авиационных средств поражения с целью вынудить его изменить курс в сторону от границы Российской федерации", — заявил пилот в интервью телеканалу "Звезда".

После получения задания самолёт выполнил повторный заход и применил авиабомбы. После ещё одного повторного захода пилот убедился, что эсминец сменил курс.

"После чего выполнили повторный заход, применили авиабомбы по движению курса данного корабля. Далее выполнили повторный заход, убедились, что эсминец сменил курс от границы. Хочется отметить, что данное авиационное применение выполнялось на безопасном расстоянии от корабля", — добавил пилот.

Инцидент в России назвали провокацией, вызвав британского посла. В Великобритании заявили, что никакой стрельбы не было, а эсминец использовал территориальные воды, которые британцы считают украинскими.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия обстреляла британский корабль
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
От 30 миллионов случаев до нуля: Китай победил малярию
Пьяный Кирилл Кокорин задержан за драку в кафе Москвы
Европе рекомендовано комбинировать антикоронавирусные вакцины
Как отрезали: Киев считает, что Минск не уважает "ценности демократии"
Садальский уличил Михалкова в обмане и хвастовстве
"Всему голова": Песков рассказал о самых популярных вопросах прямой линии
Врачи предупредили российских любителей вейпов о смертельной опасности смесей
"Серьёзный инцидент": Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников
Югославский сценарий: экс-депутат Рады высказался о распаде Украины
СМИ "уличили" Лаврова в создании фейков на основе роликов из "ТикТока"
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Здоровье
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников