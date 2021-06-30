Пилот Су-24М рассказал о выстрелах в сторону эсминца Defender

Пилот Су-24М авиации Черноморского флота рассказал о выполнении боевого задания по выдворению, британского эсминца Defender за пределы российских территориальных вод. Инцидент произошёл 23 июня недалеко от Севастополя.

По словам пилота, задание применить средства поражения было получено после того, как корабль продолжал движение в российской акватории.

"После того, как британский корабль продолжал движение в территориальных водах России, не изменяя своего курса, поступила команда на применение авиационных средств поражения с целью вынудить его изменить курс в сторону от границы Российской федерации", — заявил пилот в интервью телеканалу "Звезда".

После получения задания самолёт выполнил повторный заход и применил авиабомбы. После ещё одного повторного захода пилот убедился, что эсминец сменил курс.

"После чего выполнили повторный заход, применили авиабомбы по движению курса данного корабля. Далее выполнили повторный заход, убедились, что эсминец сменил курс от границы. Хочется отметить, что данное авиационное применение выполнялось на безопасном расстоянии от корабля", — добавил пилот.

Инцидент в России назвали провокацией, вызвав британского посла. В Великобритании заявили, что никакой стрельбы не было, а эсминец использовал территориальные воды, которые британцы считают украинскими.

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