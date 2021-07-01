Министерство обороны сообщило о начале ревакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах РФ. Она коснётся привитых до 1 января 2021 года.
Повторную прививку получат военнослужащие, члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал и военные пенсионеры.
"В результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прививку от COVID-19 получили около 23 млн россиян. По мнению экспертов, для приобретения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать 70% населения.
1 июля в России был зафиксирован очередной рекорд смертности от COVID-19. Из-за заболевания скончались 672 человека.
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