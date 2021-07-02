Виновата Россия: украинский эксперт высказался об "оружейной" проблеме

Интересным мнением поделился военный эксперт Валентин Бадрак. Украинский специалист заявил: ситуация, в которой произошло резкое снижение экспорта страной вооружений, вызвана действиями России.

Бадрак объяснил суть ситуации в эфире UkrLife. Для начала он сообщил: Киев испытывает нужду в вооружениях разного рода с 2014 года, то есть с момента возникновения донбасского конфликта. Но при этом за прошедшие годы страна не только не нарастила свои позиции на рынке вооружений, но и "уронила" их.

Казалось бы, при чём тут Россия? Всё просто: Москва, оказывается, "глобально конкурирует" с Киевом в "оружейной" сфере и не стесняется создавать помехи для Украины. В качестве примера Бадрак привёл "индийское" направление".

"Если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и всё такое прочее", — сказал эксперт.

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