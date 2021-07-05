Генерал ВСУ: "Россия и Украина — как великан и карлик"

Несмотря на то что украинские власти в последнее время любят "покрасоваться" очередными новинками вооружений (например, турецкими беспилотниками), всё это, по сути, обман народа. Ведь если сравнить военные возможности Москвы и Киева, результат будет явно не в пользу украинской стороны.

Заявления о том, что по части военных возможностей Украина якобы где-то "превосходит" Россию, являются чистой воды лицемерием. Власти не стоит обманывать свой же народ, уверен генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян.

"Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь", не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть — кого мы обманываем?" — высказался Мартиросян на канале "НАШ".

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