Кива объяснил, какую войну Украина уже проиграла

Украина, уверен депутат Верховной рады Илья Кива, уже проиграла войну. Однако речь идёт не о войне в привычном понимании, а скорее о "гибридном" её варианте.

Кива высказал своё мнение в Telegram, где отметил: с 2014 года Украину стремятся расколоть и уничтожить. Этим занимался ещё Пётр Порошенко, затем "знамя" подхватил Владимир Зеленский. В частности, написал депутат, в стране героизируют пособников нацистов.

"Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада — расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла…" — подытожил Кива.

Напомним, что ранее в Раде умудрились провалить голосование по законопроекту, который в случае принятия прямо запретил бы героизацию нацистов, эсесовцев* и людей, участвовавших в Холокосте. Ещё в июне при необходимых 226 голосах "за" проголосовали всего 155 человек.

*Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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